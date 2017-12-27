TARAFTARIN SEVGİLİSİ SOW, FENERBAHÇELİLERİ SIRTINDAN VURUYOR
Cenk Tosun'u Everton'a göndermeyi planlayan Beşiktaş, menajerlerin önerisiyle Moussa Sow'un transferini düşünmeye başladı.
Cenk Tosun'un, Everton'a transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da milli oyuncunun yerine alternatif isimler düşünüyor...
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Ibrahimovic için Manchester United'a teklifini ileten Kartal, Demba Ba transferini de her bitirebilir. Bu oyuncuların yanı sıra menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow'u Beşiktaş'a önerdi.
DUBAI'DEN AYRILMASI KESİN GİBİ
Dubai'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow için yönetimin bir karar vermediği, bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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