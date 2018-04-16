TARAFTARLAR BOŞ BİR ARAZİDE BULUŞUP, TEKME TOKAT KAVGA ETTİ
İspanya'da Real Madrid ile Malaga taraftarları randevulaşarak boş bir arazide kavga etti. Yaşanan bu olay İngiltere'de geçen futbol holiganizmini anlatan Yeşil Sokak Holiganları filmini hatırlattı.
Holiganların futboldaki rekabetleri artık sadece tribünlerde ya da stadyum önlerindeki dövüş ve çatışmalarla kalmıyor. Bunun son örneği Real Madrid ile Malaga taraftarlarının randevulaşarak boş bir arazide yaptıkları kavga.
İspanya La Liga'da Real Madrid, Malaga'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken maçtan çok iki takım taraftarların anlaşarak yaptığı kavga konuşuldu.
TARAFTARLAR SİLAH KULLANMADI
Malaga'nın La Casa Nostra taraftar grubuyla Real Madrid'in Ultras Sur grubu müsabakadan önce boş bir arazide toplanarak kavga etti. 10'a 10 yapılan holigan kavgasında taraflar silah kullanmadı. Yüz yüze yapılan kavgadan Real Madrid taraftarları galip çıktı. Kavganın fotoğrafları taraflarca kanıt olarak sosyal medyadan yayınlandı… İspanya'da çok konuşulan bu olay aslında bu bir süredir devam eden bir çeşit moda.
FACEBOOK'TA GRU KURDULAR
Holiganların futboldaki rekabetleri artık sadece tribünlerde ya da stadyum önlerindeki dövüş ve çatışmalarla kalmıyor. Avrupa kulüplerinin holigan taraftarları gruplar oluşturup rakip holiganlarla randevulaşıp boş bir arazide kıyasıya dövüşüyorlar. Facebook'ta kurdukları gruplar vasıtasıyla haberleşen holigan grupları yaptıkları dövüşleri kameraya çekip internette yayınlıyor.
En son Rusya ekibi Zenit'in taraftarlarıyla İsveç ekibi AIK Stockholm'un taraftarları 16 Temmuz'da boş bir arazide karşı karşıya geldi. 17'ye 17 olarak başlayan kavgada kazanan Zenit olurken çok sayıda holigan yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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