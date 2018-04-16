Tır Son Sürat Ara Sokağa Daldı, Önüne Ne Geldiyse Ezdi Geçti
81 İlde Sokağa Çıkan Chp'ye Ak Partiden İlk Tepki!
Erdoğan'dan Peş Peşe Suriye Zirvesi! Önce Nato Sonra Almanya
Askeri Casusluk Davasının Savcısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Yasayla 16 Yaşın Altındakiler Uygulamayı Kullanamayacak
Son Dakika! Pentagon, Suriye'de Pkk Ordusu Kurmak İçin Bütçeden Pay Talep Etti
Takım Arkadaşları Şampiyonluk Maçında, Neymar Poker Masasında
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Bruma'ya İtalyan Devi Talip Oldu
Chp Diyarbakır'da Sokağa İndi, Hdp Yardıma Koştu
Batman'da Harabe Manastır Onarıldı! Süryaniler 100 Yıl Sonra Mum Yaktı
Deportivo Küme Düşerse Emre Çolak'ın Serbest Kalma Bedeli 1 Milyon Euro Olacak
Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
Rusya'dan 'abd Boş Tarlaları Vurmuş!' Dedirtecek Cinsten Sözler
Uefa Listeyi Açıkladı! G.Saray Gelecek Sezon Devler Liginde
Beyaz Saray'dan Bir Suriye Açıklaması Daha: Trump Hala Kararlı
E-5'te Otomobil Tur Otobüsüne Çarpmıştı! 4 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kameraya Yansıdı
Anüsüne Oyuncak Sıkıştı, Çırılçıplak Benzinciye Gidip Yardım İstedi
Taraftarlar Boş Bir Arazide Buluşup, Tekme Tokat Kavga Etti
Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi

Taraftarlar boş bir arazide buluşup, tekme tokat kavga etti

TARAFTARLAR BOŞ BİR ARAZİDE BULUŞUP, TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

İspanya'da Real Madrid ile Malaga taraftarları randevulaşarak boş bir arazide kavga etti. Yaşanan bu olay İngiltere'de geçen futbol holiganizmini anlatan Yeşil Sokak Holiganları filmini hatırlattı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Taraftarlar Boş Bir Arazide Buluşup, Tekme Tokat Kavga Etti(10/10)6

Holiganların futboldaki rekabetleri artık sadece tribünlerde ya da stadyum önlerindeki dövüş ve çatışmalarla kalmıyor. Bunun son örneği Real Madrid ile Malaga taraftarlarının randevulaşarak boş bir arazide yaptıkları kavga.

İspanya La Liga'da Real Madrid, Malaga'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken maçtan çok iki takım taraftarların anlaşarak yaptığı kavga konuşuldu.

TARAFTARLAR SİLAH KULLANMADI

Malaga'nın La Casa Nostra taraftar grubuyla Real Madrid'in Ultras Sur grubu müsabakadan önce boş bir arazide toplanarak kavga etti. 10'a 10 yapılan holigan kavgasında taraflar silah kullanmadı. Yüz yüze yapılan kavgadan Real Madrid taraftarları galip çıktı. Kavganın fotoğrafları taraflarca kanıt olarak sosyal medyadan yayınlandı… İspanya'da çok konuşulan bu olay aslında bu bir süredir devam eden bir çeşit moda.

FACEBOOK'TA GRU KURDULAR

Holiganların futboldaki rekabetleri artık sadece tribünlerde ya da stadyum önlerindeki dövüş ve çatışmalarla kalmıyor. Avrupa kulüplerinin holigan taraftarları gruplar oluşturup rakip holiganlarla randevulaşıp boş bir arazide kıyasıya dövüşüyorlar. Facebook'ta kurdukları gruplar vasıtasıyla haberleşen holigan grupları yaptıkları dövüşleri kameraya çekip internette yayınlıyor.

En son Rusya ekibi Zenit'in taraftarlarıyla İsveç ekibi AIK Stockholm'un taraftarları 16 Temmuz'da boş bir arazide karşı karşıya geldi. 17'ye 17 olarak başlayan kavgada kazanan Zenit olurken çok sayıda holigan yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taraftarlar  Boş  Bir  Arazide  Buluşup  Tekme  Tokat  Kavga  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER