TARAFTARLAR SEYİRCİSİZ MAÇA AKIN ETTİ
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor karşılaşmasının seyircisiz olmasına rağmen ev sahibi ekibin binlerce taraftarı, stadın çevresine gelerek takımlarına destek verdi.
2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik maçında Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor'u konuk ediyor. Saat 15.30'da başlayan mücadele ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor.
TARAFTARLAR MAÇTAN ÖNCE KONVOY YAPTI
Ancak cezaya rağmen binlerce Şanlıurfasporlu taraftar, takımlarına destek vermek amacıyla 11 Nisan Stadı'na geldi. Konvoy yapan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve söyledikleri tezahüratlarla takımlarına moral verdi.
Gümüşhanespor 60 puanla lider durumda bulunurken, Şanlıurfaspor ise 58 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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