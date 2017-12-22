TARAFTARLAR, TERİM GELİRSE KENDİMİ YAKARIM DİYEN YÖNETİCİYİ BEKLİYOR
Galatasaraylı taraftarlar, "Fatih Terim gelirse kendimi yakarım" diyen yönetici Eşref Alaçayır'ı göreve davet etti.
Galatasaray'da Igor Tudor'un ayrılığının ardından teknik direktörlük arayışları sürerken kulübün hukuktan sorumlu yöneticisi Eşref Alaçayır, Fatih Terim'le ilgili yorumuyla gündeme damga vurmuştu. Alaçayır geçen hafta Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı bir sohbette, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı ekibin başına geçmesi ihtimaliyle ilgili "Eğer Terim gelirse üzerime benzin döker kendimi yakarım" demişti.
TERİM GELDİ, TARAFTARLAR ALAÇAYIR'I HEDEF ALDI
Fatih Terim'in dün gece itibarıyla tekrar takıma gelmesiyle birlikte taraftarlar, Alaçayır'ı hedef aldı. Atılan tweet'lerden bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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