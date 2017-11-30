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Taraftarlar, Türkiye Kupası maçında sınır tanımadı

TARAFTARLAR, TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA SINIR TANIMADI

Batman'da taraftarlar, Türkiye Kupasında oynanan Konyaspor maçını stadın yakınlarındaki inşaattan takip etti.

Tarih : 30 Kasım 2017, 02:10
Puan Ver : Taraftarlar, Türkiye Kupası Maçında Sınır Tanımadı(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, Batman'a konuk oldu.  

16 Mayıs Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Konya'nın 3-0 kazandığı maç sırasında Batmanlı taraftarlar stadın tamamını doldururken, stada giremeyen taraftarlar hemen yan taraftaki inşaatın her katını ve çatısını doldurdu. Kendilerini büyük tehlikeye atan taraftarlar can güvenliğine aldırmadan takımlarını maç boyunca aynı şekilde destekledi.  

GOLLERİ MANYAMA VE VEDAT BORA ATTI

Stadın dışında da ilginç görüntüler oluşurken, bazı taraftarlar tribüne duvarlara tırmanıp girmeye çalıştı. 13:00'da başlayan mücadeleyi Konyaspor, Manyama (2) ve Vedat Bora'nın golleriyle 3-0 kazandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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