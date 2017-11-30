TARAFTARLAR, TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA SINIR TANIMADI
Batman'da taraftarlar, Türkiye Kupasında oynanan Konyaspor maçını stadın yakınlarındaki inşaattan takip etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, Batman'a konuk oldu.
16 Mayıs Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Konya'nın 3-0 kazandığı maç sırasında Batmanlı taraftarlar stadın tamamını doldururken, stada giremeyen taraftarlar hemen yan taraftaki inşaatın her katını ve çatısını doldurdu. Kendilerini büyük tehlikeye atan taraftarlar can güvenliğine aldırmadan takımlarını maç boyunca aynı şekilde destekledi.
GOLLERİ MANYAMA VE VEDAT BORA ATTI
Stadın dışında da ilginç görüntüler oluşurken, bazı taraftarlar tribüne duvarlara tırmanıp girmeye çalıştı. 13:00'da başlayan mücadeleyi Konyaspor, Manyama (2) ve Vedat Bora'nın golleriyle 3-0 kazandı.
Kaynak: haberinburada
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