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TARİH BELLİ OLDU! SP LİDERİ ÖNCE AKŞENER SONRA GÜL İLE GÖRÜŞECEK


Tarih belli oldu! SP Lideri önce Akşener sonra Gül ile görüşecek
Tarih : 23 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Tarih Belli Oldu! Sp Lideri Önce Akşener Sonra Gül İle Görüşecek(10/10)6

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çarşamba günü Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

SP LİDERİ SALI AKŞENER İLE ÇARŞAMBA GÜL İLE BİR ARAYA GELECEK

Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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