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tarih yazan müslüman sporcudan trump'a açık mektup

TARİH YAZAN MÜSLÜMAN SPORCUDAN TRUMP'A AÇIK MEKTUP

ABD Olimpiyat Takımı'nda yer alan ilk başörtülü sporcu olan ve eskrim dalında bronz madalya kazanan Müslüman İbtihaj Muhammed, ABD Başkanı Trump'a açık mektup yazarak Müslümanların önündeki engelleri kaldırmasını istedi

Tarih : 29 Mart 2017, 11:03
Puan Ver : Tarih Yazan Müslüman Sporcudan Trump'a Açık Mektup(5/10)4


ABD'yi eskrim dalında Rio Olimpiyatları'nda temsil ederek bronz madalya kazanan Müslüman sporcu Ibtihaj Muhammed, "Amerikanın özgürlük ve adalet idealleri adına yürütülmekte olan terör kampanyalarından korkuyorum." ifadesini kullandı.



Rio Olimpiyatlarında Amerika adına madalya kazanan Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben kaleme aldığı "açık mektup", Time dergisinin yeni sayısında yayımlandı.



Amerika adına yarışan başörtülü ilk sporcu olan Ibtihaj Muhammed, mektubunda ABD'de oluşturulan atmosferin toplumda "adalet" ve "eşitlik" değerlerine zarar verdiğini ve Amerikan ideallerine karşı olan "terörizm kampanyası"ndan korktuğunu belirtti.



 



kaynak:habertürk








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