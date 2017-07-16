TARİH YAZILAN GECENİN SONUNDA ERDOĞANLAR KONUTLARINA YÜRÜYEREK GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Destanı Anması dolayısıyla çok yoğun bir programa sahipti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, dün sabah Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBBM) başlayan programı, akşamında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle devam etti.
YOĞUN PROGRAM ANIT AÇILIŞIYLA SONA ERDİ
Buradan tekrar Ankara'ya dönen Erdoğan çifti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son olarak 15 Temmuz Şehitler Abidesi Anıtı'nı açtı.ERDOĞANLAR KONUTLARINA YÜRÜYEREK GEÇTİ
Bu yoğun programın ardından konutlarına geçen Erdoğanlar, yürümeyi tercih etti.
Kaynak: haberinburada
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