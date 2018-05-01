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Tarihi barışın ardından ilk somut adım bugün geldi

TARİHİ BARIŞIN ARDINDAN İLK SOMUT ADIM BUGÜN GELDİ

Dünyanın konuştuğu iki ülke Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yıllarca süren gerilimin ardından sınırdan propaganda yayını yapan devasa hoparlörlerin sökülmeye başlandı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi(8/10)4

Kuzey ve Güney Kore arasında varılan tarihi görüşmelerin ardından ilk somut hamle bugün geldi.

İki ülke arasındaki ezeli gerilimde yıllarca sınırdan propaganda yayını yapan devasa hoparlörler bugün itibarıyla sökülmeye başlandı.

BARIŞ RÜZGARLARI ESİYOR

Uluslararası haber ajansları söz konusu olaya ilişkin fotoğraflar yayınladı.

Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap, benzer adımların bu sabah Kuzey Kore tarafında da atıldığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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