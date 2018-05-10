Yıkımı devam eden Abdi İpekçi Spor Salonunun sadece yüzde 10'u ayakta kaldı. Tarihi başarılara ev sahipliği yapan salon, tanınmaz hale geldi.

​Zeytinburnu'nu Kazlıçeşme Mahallesinde bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkım çalışması devam ediyor. Yüzde 10'luk bir kısmı ayakta kalan spor salonu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Abdi İpekçi Spor Salonu'nun isminin yazdığı cephe yıkıldığı ve yazıların da artık gözükmediği görüldü.

ANA KOLONLARIN ÇOĞU YIKILDI

Kepçeler bir yandan yıkım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yıkılan molozlardan inşaat demirlerini çıkartıyor. Yıkımdan geriye kalan molozlar ise kamyonlara yüklenerek hafriyat döküm sahasına gönderiliyor. Binayı taşıyan ana kolonların büyük bir kısmının yıkım işlemleri tamamlanırken seyircilerin oturduğu koltukların bazılarının durduğu gözüktü.

Abdi İpekçi Spor Salonu, şu organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı:

1989: Hentbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

1992: FIBA Avrupa Ligi, Obradovic Partizan'ın başında ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu yaşadı.

1993: Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri

1996: Anadolu Efes Koraç Kupası

1997: Spice Girls Konseri

2001: Avrupa Basketbol Şampiyonası

2001: 8. Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası

2001: Depeche Mode konseri

2002: Bin Yılın Türküsü organizasyonu

2002: Tarkan konseri - David Copperfield gösterisi

2004: Eurovision Şarkı Yarışması

2004: Türkiye-ABD, Olimpiyat öncesi maçları

2005: Phil Collins konseri

2007: NBA Europe Live Efes Pilsen-Minnesota Timberwolves maçı

2007: Enrique Iglesias konseri

2009: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

2009: 26. Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2010: Dünya Basketbol Şampiyonası

2010: Disney On Ice-İstanbul

2011: Cirque du Soleil Saltimbanco

2011: Two Nations Cup Abdi İpekçi

2012: FIBA Kadınlar Euroleague Final

2016: EuroCup Finali

Kaynak: haberinburada