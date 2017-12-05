Kastamonu'da ömrünü tamamlamış ahşap evlerden elde edilen ağaçları ekonomiye kazandırdıklarını belirten Design Yönetim Kurulu Başkanı Genel Başkanı Ahmet Güleç, şehirdeki 100 yılı aşmış yıkılan ahşap evlerden kalan malzemeleri yeniden işlediklerini söyledi. Güleç, şehrin bir mobilya ve ahşap tarihine sahip olduğuna işaret ederek "Çok bilinmez ama Türkiye'deki ahşap cami projelerinin çoğu Kastamonu'da yapılıyor. Şehrin bir hikayesi var ve bu hikayeyi yeniden canlandırmak istedik" dedi.

"EVLERİN HİKAYELERİNİ MOBİLYAYA ÇEVİRDİK"

Bu evlerin ahşaplarını belirli kurutma ve işleme aşamalarından geçirdikten sonra üretim yaptıklarını anlatan Güleç, "Oradaki evlerin hikayelerini mobilyaya çevirdik" ifadesini kullandı.

Güleç, masa, sandalye, sehpa, büfe, konsol gibi ürünlerden ayda yaklaşık bin parça ürettiklerine dikkati çekerek "100 yıl yaşamış ağaçlarla 200 yıl yaşayacak mobilyalar üretiyoruz. Üzerlerine bu ürünlerin eski birer ev olduğunu da yazıyoruz" diye konuştu.

Geri dönüşümün önemini vurgulayan Güleç, firmasının bu konuda örnek olarak eski eşyalardan sağlıklı ürünler imal ettiğini dile getirdi.

"MOBİLYALAR DÜNYANIN HERYERİNDEN TALEP GÖRÜYOR"

Güleç, yaptıkları işin emek yoğun olduğunu, her ağaçta farklı tasarım ve işleme tekniklerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Dünyanın her yerinden müşteriler bu ürünleri beğeniyor. Ürünlerimizi ABD, Çin, İngiltere, Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihraç ediyoruz. İngiltere, Fransa ve Almanya'da çok önemli mağazalar bu ürünleri talep ediyor. Çin, ABD ve İtalya'da katıldığımız fuarlarda da bu ürünler çok ilgi gördü." dedi.

Firma olarak yatırım teşvikine hak kazandıklarını ancak kendi imkanlarıyla devam ettikleri için bunu kullanmadıklarını aktaran Güleç, katma değeri yüksek bu ürünün tanıtımının ve pazarlanmasının masraflı olduğunu vurguladı.

Güleç, ürünlerin doğal olmasının önemine işaret ederek üretilen mobilyalarda hiçbir kimyasal bulunmadığını bildirdi.

"TÜM AHŞAP ATIKLAR BİZİM İÇİN POTANSİYEL KATMA DEĞER"

Çalışmalarının sadece yıkık evlerle sınırlı kalmadığına değinen Güleç, "Eski yatlar, ahşap telefon ve elektrik direkleri, denizdeki ahşap kazıklar, batık gemilerden elde edilen ahşaplar üzerine de çalışmalarımız var. Her türlü kullanılmış ağaç bizim için potansiyel bir katma değer üretme yeri" diye konuştu.

Güleç, Kastamonu'daki mobilya sektörünün yapılan yatırımlarla yükselişe geçtiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bizim dünyaya katma değerli mobilya satmamız lazım. Mobilya sektörü zaten bu konuda başarılı sektörlerden bir tanesi. Biz 2000'li yıllarda 300-350 milyon dolar olan mobilya ihracatını geçen sene 2,5 miyar dolara çıkardık. Bu sene de hedef 2,7 milyar dolar. Dünya pazarından 2007'de 0,8 pay alıyorduk, şu anda 1,4 ve 2023 yılında da yüzde 2,5 pay alma hedefimiz var. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda dünyada ilk 5 mobilya ihracatçısı ülkesi arasında olabiliriz."

Kaynak: haberinburada