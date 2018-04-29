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Tarihi Karar Sonrası Kim'den Şaşırtan Çıkış: Tüm Dünyaya Göstereceğiz!
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Tarihi karar sonrası Kim'den şaşırtan çıkış: Tüm dünyaya göstereceğiz!

TARİHİ KARAR SONRASI KİM'DEN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ: TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ!

Tarihi zirve sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini duyurdu.

Tarih : 29 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Tarihi Karar Sonrası Kim'den Şaşırtan Çıkış: Tüm Dünyaya Göstereceğiz!(10/10)6

Cuma günü gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, dünyayı şaşırtan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesindeki nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e söyledi.

TESİSİN KAPANIŞINI TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞACAK

Seul'den gelen açıklamaya göre; Kuzey Koreli lider, Mayıs ayında ABD ve Güney Kore'den uzmanlar ve gazetecileri davet ederek, nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyayla paylaşacak.

KİM, ZAMAN DİLİMİNİ DEĞİŞTİRMEYİ DE KABUL ETTİ

Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Yoon Young-chan, önümüzdeki sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Kim Jong-un, zirve sonrası tesisin önümüzdeki ay kapatılması için hazırlıkları başlatmayı vadetti. Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 1.5 saatlik farkı yok etmek için zaman dilimini değiştirmeyi de kabul ettiği belirtildi.

TRUMP: KUZEY KORE İLE 3-4 HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ

Güney Kore, Kim'in süreci "uluslararası topluma açık ve şeffaf" bir şekilde yürütmek için, bağımsız uluslararası gözlemci ve gazetecileri çağıracağını duyurdu.

Kuzey Kore'den bu taahhütlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da, Kim ile bir araya gelmesi beklenen Mayıs ayı, bir dizi nükleer görüşmeye sahne olacak.

Cumartesi günü Trump da konuyla ilgili bir açıklama yaparak Kuzey Kore lideriyle "önümüzdeki 3 ya da 4 hafta içinde" Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşeceğini söyledi.

KUZEY KORE LİDERİ, 65 YIL SONRA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kim, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana yarımadayı ikiye bölen sınır hattını geçip Güney Kore'ye ayak basmıştı.

Güney Kore lideri, görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer testleri durdurmasının çok önemli bir adım olduğunu söylemişti.

İki lider, bu zirvede karşılıklı düşmanlıkların sona ermesi için ortak bildiriye imza atmış, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için ortak çalışma konusunda da anlaşmıştı.

NÜKLEER DENEMELERİ KRİZİ TIRMANDIRMIŞTI

Zirvede alınan bu karar, Pyongyang'ın nükleer ile balistik füze denemelerinin ve savaşa hazır olduğu söyleminin ardından gelmesi nedeniyle önemli.

Pyongyang yıllardır 'ABD'nin saldırgan tavrına karşı' kendini savunmak için ihtiyaç duyduğunu söylediği nükleer silahlarından vazgeçmeme konusunda ısrarlıydı.

2016 ve 2017 yılları boyunca tüm uyarılara rağmen üst üste nükleer ve balistik füze denemeleri yapması, krizi tırmandırmıştı.

Bu nedenle Nisan 2018 itibariyle bu noktaya ulaşılmış olması birçok kişi için şaşırtıcı bir gelişme.

KUZEY KORE BASINI ZİRVEYİ ÖVMÜŞTÜ

ABD ile Güney Kore, Pyongyang'ın bu adımından memnun. Kuzey Kore basını da zirveyi övmüştü.

Öte yandan bazı yorumcular, Kuzey Kore'nin verdiği taahhütleri tutacağından şüpheli.

Çinli araştırmacılar, son nükleer denemede düşen bir kaya nedeniyle Kuzey Kore'nin nükleer deneme tesisisin zaten kullanılamaz halde olabileceğini öne sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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