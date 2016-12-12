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tarihi kilisede kuran-ı kerim okundu

TARİHİ KİLİSEDE KURAN-I KERİM OKUNDU

Nürnberg'de dünyaca ünlü Noel Pazarı Chirskindlesmark sürerken, bu yıl 700 yıllık tarihi Lorenz Kilisesi'nde "Barış Duası" kapsamında Kuran-'ı Kerim okundu.

Tarih : 12 Aralık 2016, 11:59
Puan Ver : Tarihi Kilisede Kuran-I Kerim Okundu(9/10)6


Nürnberg'de dünyaca ünlü Noel Pazarı Chirskindlesmark sürerken, bu yıl 700 yıllık tarihi Lorenz Kilisesi'nde "Barış Duası" kapsamında Kuran-'ı Kerim okundu. Nürnberg Medina Türk Müzesinin de içinde bulunduğu komite tarafından organize edilen ve her dinden duaların okunduğu etkinlikte, barış kandilleri tutuşturuldu. Etkinlikte, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Christian Vogel'inde hazır bulunurken, İmam Mehmet Ali Sarıhoca, Hucurat suresi 13. Ayetini, Ali İmran suresinin 84 ve 85. ayetleri ile Maide surelesini okudu.



MEVLİT KANDİLİNE DENK DÜŞTÜ



Bu yıl Mevlit Kandiline denk düşen barış duasında okunan Kuran-ı Kerimi, Yaşar Gül Almancaya tercüme etti ve "bir insanı öldürmek bütün insaları öldürmek demektir" dedi. Dualar sırasında Barış kandilleri yakıldı ve isteyen kandilleri evlerine götürdü.



 



kaynak:sabah








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