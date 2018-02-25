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Tarihi maçı es geçip derbiyi izlemeye geliyor

TARİHİ MAÇI ES GEÇİP DERBİYİ İZLEMEYE GELİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, oğlu Razvan Lucescu'nun Selanik'teki tarihi şampiyonluk gecesi yerine Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tercih etti.

Tarih : 25 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor(6/10)2

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir süredir devam ettirdiği yurt dışı seyahatinin ardından ülkeye dönüş yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Beşiktaş maçını Almanya'da izlemesinin ardından Ukrayna'ya geçen deneyimli çalıştırıcı, burada Shakhtar Donetsk-Roma arasındaki bir diğer Devler Ligi karşılaşmasında Cengiz Ünder'i takip etti.

33 YIL SONRA TARİHİ GECE

Perşembe günü Türkiye'ye geri dönen Rumen teknik adam şimdi gözüne bu akşam oynanacak derbi mücadelesini kestirdi. Bu maça büyük önem veren Mircea Lucescu, bu uğurda oğlunun hayatının en önemli maçını kaçırmayı da göze aldı. Yunanistan Ligi'nde lider olan 33 yıl sonra ipi göğüslemeye yakın olan siyah-beyazlılar için bu akşam TSİ 20.30'daki Olympiakos karşılaşması, şampiyonluk maçı olarak gösteriliyor.

"DERBİ ÇOK ÖNEMLİ"

Mircea Lucescu'ya Rumen gazeteciler, Razvan Lucescu'nun takımının bu geceki maçı için Selanik'e gidip gitmeyeceğini sordular. Süper Lig'de oynanacak kritik buluşmayı işaret eden Türkiye Teknik Direktörü, "Selanik'e gideceğimi sanmıyorum, pazar akşamı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bu maç çok önemli bir maç" yanıtını vererek, Vodafone Park'ta olacağının sinyalini verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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