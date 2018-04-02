TARİHİ MEKANLAR HAYRANLIK UYANDIRDI! İSTANBUL MAVİYE BÜRÜNDÜ
Dünya 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere birçok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı.
İSTANBUL MAVİYE BÜRÜNDÜ
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan'ın "Otizm Farkındalık Günü" ilan edilmesi nedeniyle "Otizme Mavi Işık Yak" etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.
TARİHİ MEKANLAR MAVİ IŞIKLARLA AYDINLATILDI
Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye'de de gerçekleştirildi. İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00'den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK GELDİ
Dünya 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle İstanbul'daki tarihi mekanların mavi ışıklarla aydınlatılmasına Beşiktaş Kulübü'de destek verdi. Sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "Bir ışık da biz yaktık!" mesajıyla Vodafone Park'ın fotoğrafı yayınlandı.
Kaynak: haberinburada
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