Çanakkale Savaşları sırasında büyük fayda gösteren Orhaniye Tabyası'nda paintball oynanması sosyal medyada büyük tepki çekti. Tarihi toplar ve duvarlar boya izleri ile kaplandı.

Çanakkale'nin Kumkale köyünde bulunan ve Çanakkale Savaşları sırasında büyük faydalar gösteren Orhaniye Tabyası ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, büyük tepki çekti.

PAİNTBALL SAHASINA ÇEVİRDİLER

Çanakkale Boğazı'nın stratejik tahkimatını güçlendirmek amacıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından 1889 yılında yaptırılan Orhan Tabyası, Çanakkale Deniz Savaşları sırasında boğaz güvenliğinin savunması sırasında büyük faydalar gösterdi. Tarihi tabya geçtiğimiz günlerde U.O. tarafından 1 günlüğüne paintball sahasına çevrildi.

TARİHİ YER BOYA İZLERİ İLE KAPLANDI

Oyunun oynandığı tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve Seddülbahir Son 32 Saat dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar sosyal medyada yayınlanınca, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Bunun ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, etkinliği düzenleyen U.O.'nun ifadesini aldı. Ardından U.O. serbest bırakıldı. U.O., tabyalara paintball oynamak için konulan hurda araçları kaldırırken, tabyalarda boyalı mermilerle zarar verilen yerleri temizledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: haberinburada