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Tarihi seviyeye çıkan altın düşüşe geçti! İşte çeyrekte son durum

TARİHİ SEVİYEYE ÇIKAN ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 175,8 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Tarihi Seviyeye Çıkan Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum(7/10)3

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 176,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 175,8 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 288 LİRA, CUMHURİYET BİN 176 LİRA

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybederek 175,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.176 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.337 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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