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Tarihi tersten yazıyorlar: 14 maçta 14 yenilgi

TARİHİ TERSTEN YAZIYORLAR: 14 MAÇTA 14 YENİLGİ

İtalyan ekibi Benevento, 14 maçta 14 yenilgi alarak Avrupa liglerinin en kötü takımı olarak tarihe geçti.

Tarih : 28 Kasım 2017, 15:00
Puan Ver : Tarihi Tersten Yazıyorlar: 14 Maçta 14 Yenilgi(5/10)1

İtalya Ligine bu sezon yükselen Benevento, geldiği gibi gidecek görüntüsü veriyor. Dün akşam Atalanta'ya deplasmanda 75. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 14 maç sonunda 14 yenilgi alarak tarihi tersten yazdı!

6 GOL ATIP 34 GOL YEDİLER

Rakip kaleye sadece 6 gol atan Benevento kalesinde ise tam 34 gol gördü, Avrupa'nın 5 büyük ligine en kötü başlayan takım olarak dikkat çekti.

Benevento'yu en yakın takım ise Almanya temsilcisi Köln. Kırmızı-beyazlı ekip 13 hafta geride kalırken 2 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı, henüz taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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