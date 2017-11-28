TARİHİ TERSTEN YAZIYORLAR: 14 MAÇTA 14 YENİLGİ
İtalyan ekibi Benevento, 14 maçta 14 yenilgi alarak Avrupa liglerinin en kötü takımı olarak tarihe geçti.
İtalya Ligine bu sezon yükselen Benevento, geldiği gibi gidecek görüntüsü veriyor. Dün akşam Atalanta'ya deplasmanda 75. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 14 maç sonunda 14 yenilgi alarak tarihi tersten yazdı!
6 GOL ATIP 34 GOL YEDİLER
Rakip kaleye sadece 6 gol atan Benevento kalesinde ise tam 34 gol gördü, Avrupa'nın 5 büyük ligine en kötü başlayan takım olarak dikkat çekti.
Benevento'yu en yakın takım ise Almanya temsilcisi Köln. Kırmızı-beyazlı ekip 13 hafta geride kalırken 2 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı, henüz taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Kaynak: haberinburada
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