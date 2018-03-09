TARİHİ ZİRVE SONA ERDİ! İŞTE BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'İN İLK SÖZLERİ
Galatasaray'da merakla beklenen UEFA zirvesi sona erdi. Başkan Mustafa Cengiz UEFA ile yapılan toplantının ardından, "Taraftarımız rahat olsun" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindekilerin, UEFA ile İsviçre'nin Nyon şehrinde yaptığı görüşme sona erdi. Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'nın yaptığı incelemenin ne zaman sonuçlanacağını bilmediğini ifade ederken "Taraftarımız rahat olsun" dedi.
TOPLANTI İSVİÇRE'DE GERÇEKLEŞTİ
Finansal Fair Play çerçevesinde incelenen sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticilerden Okan Böke, 2 dönem önceden yönetimde olan ve şu an Sportif AŞ'de görevli ekonomist Mete İkiz, Kulüp Finansal Direktörü Sedef Hacıosmanoglu ve hukukçularından oluşan heyet bugün mevcut finansal realiteyi, bu konuda aldığı ve alacağı tedbirleri sunmak adına İsviçre'de UEFA komitesi ile toplantıya girdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz toplantı sonrasında yaptığı açıklamada basın mensuplarına şu bilgileri verdi;
"HAYALİ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİK"
"UEFA heyetine 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. Gerek soruşturma müfettişleri gerek UEFA yetkilileri dinlediler ve dinlerken sıkça sorular da sordular. Mali durumu zaten biliyorlar. Biz geleceğe yönelik iş planımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Mevcut, en kötü ve en iyi duruma göre 3 sunum yaptık"
"HER TÜRLÜ ACIYA HAZIRIZ"
"UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amacı futbolu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil amaçları futbolu geliştirip, iyileştirmek aynı TFF'nin de olması gerektiği gibi. Bu bağlamda incelmesine devam edecek. Umarım Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu kararlar çıkar. Umarız bir daha bu komitelerin önüne çıkmayız. Ben en kötü duruma hazırlanırım her zaman ama en iyi geldiğinde de şaşırmam. Her türlü acıya hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız"
"DEVLETİMİZ DE YARDIMCI OLACAK"
"UEFA çok ciddi, her noktayı araştırıyor. Bizden beklentiler; aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Hem bizim hem Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 1,500 amatör sporcumuz var. Bu profesyonellere yük oluyor. Devletimizin yardımı ile bu yük azalacak. Burada oluşan açık futbola biniyor. Amatörden çekilmek istemiyoruz ama bunun belli bir mali optimum noktada devam etmesi gerekir. Devletimiz de bu konuda yardımcı olacak.
"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"
"Kararın açıklanması bir süreç alacak. Takvim vermediler. Taraftarımız rahat olsun, her durumda Galatasaray çok büyüktür. Sayısal ve yürek olarak en büyük olduğumuzu biliyoruz, rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Taraftarımızın hakkını, hukukunu en iyi şekilde savunuyoruz. Bazen konuşmuyoruz bunu yanlış değerlendirmesinler. Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum. Biz Türk futbolunun kalkınması düşüncesindeyiz."
UEFA SAVUNMASININ ANA MADDELERİUEFA nezdinde Türkiye'nin ve Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir markası olması…Emlak Konut'la yapılan anlaşma gereği Riva ve Florya'dan sağlanacak yeni gelirlerle borçların büyük kısmının kapanacak olması…Futbolculara ve kulüplerine vadesi gelmiş tüm borçların ödendiğine dair belgeler.Sermaye artışıyla sağlanan girdi. Eskiye oranla oyuncu maaş bütçesindeki düşmeler.Yeni sözleşmelerde prim sisteminde ve kurlarda düzenlemeler. Oyunculara kendi vergilerini ödeme şartı.
Kaynak: haberinburada
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