İstanbul düzenlenen ve tüm dünyanın dikkat takip ettiği İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde alınan tarihi karar sonrası Lübnan hükümeti, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in önerisi üzerine Doğu Kudüs'e büyükelçilik açma fikrini değerlendirmeye aldı.

"BÜYÜKELÇİLİK İÇİN ABBAS'TAN TOPRAK RİCA ETTİ"

Ülkedeki resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre ABD'nin 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine harekete geçen Lübnan'da oluşturulacak ve Başbakan Saad Hariri'nin başkanlık edeceği bir komite teklifi değerlendirecek.

Basil, Twitter'dan bir açıklama yaparak Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'tan, açmayı planladıkları büyükelçilik için Doğu Kudüs'te kendilerine toprak vermelerini rica ettiğini yazdı.

BAHÇELİ TEKLİF ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün hükümete Filistin için teklifte bulunmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin Ulusal Yönetimi'ne bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze'den oluşan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır" dedi.

Kaynak: haberinburada