TARİHİ ZİYARETE DAMGA VURAN KOLTUK DETAYINA İNCE'DEN İLK YORUM!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ı ziyareti sırasında oturduğu koltukla ilgili çıkan haberlere Twitter üzerinden yanıt verip, "İtibar etmeyin" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem" dedi.
TWITTER'DAN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.
"KOLTUK HABERLERİNE İTİBAR ETMEYİN"
Görüşmede hiçbir saygısızlık olmadığını ve koltuk haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirten İnce, "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem." dedi.Söz konusu haberlerde Erdoğan'ın, İnce'den farklı koltukla oturmasına dikkat çekilmişti.
"DİĞER ADAYLARLA DA GÖRÜŞECEĞİM"
Diğer adayları da ziyaret edeceğini söyleyen İnce, "Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek'i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak" ifadelerini kullandı.
2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Raylarda Müzik Dinleyerek Yürüyen Kıza Tren Çarptı
- Trump'ın İran Kararına Putin'den De Tepki Geldi
- Jet Fadıl İçin 'sakalı Kesilsin' Dedi, Mahkeme Başkanı İsyan Etti!
- Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi
- O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
- Dünyanın En Güçlü İnsanı Listesi Belli Oldu! İşte Zirvedeki İsim
- Beştepe'de Ekonomi Zirvesi Başladı! Kurdaki Artışa Karşı Önlemler Ele Alınacak
- Toki, Ataköy'deki Baruthane Arazisini Halka Açık Park Yapacak
- Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, Abd'li Mahkumları Serbest Bıraktı
- Trump'ın Kararından Sonra İsrail, İran Üssünü Vurdu: 15 Asker Öldü
- Alkolü Bırakan Blogger Geçirdiği Değişimi Instagram Hesabından Paylaşıyor
- Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
- Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar