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Tarihin en büyük güneş tutulmasına tanık olmak için nefesler tutuldu!

TARİHİN EN BÜYÜK GÜNEŞ TUTULMASINA TANIK OLMAK İÇİN NEFESLER TUTULDU!

Ulusal Güneş Gözlemevi, 21 Ağustos'ta tarihin en büyük güneş tutulmasının gerçekleşeceğini açıkladı. 90 dakika sürecek olan Güneş tutulması, sadece Amerika'dan izlenebilecek.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Tarihin En Büyük Güneş Tutulmasına Tanık Olmak İçin Nefesler Tutuldu!(8/10)4

Ulusal Güneş Gözlemevi'nin tarihin en büyük güneş tutulması olarak adlandırdığı doğa olayı, 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Sadece ABD'den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek.

90 DAKİKA BOYUNCA SÜRECEK

Sputnik'de yer alan habere göre İngiltere merkezli gözlemevinde görevli bilim insanlarının 'tarihin en büyüğü' olarak tanımladığı güneş tutulması sırasında, Ay, yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş'in önünde kalacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, ayın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesi ve dolayısıyla ayın güneşi kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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