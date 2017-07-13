TARİHİN EN BÜYÜK UÇAK KAZASI SON ANDA ÖNLENDİ
San Francisco Havalimanı'nda tarihin en büyük faciası kıl payı atlatıldı. Hava trafik kontrol memurları, 5 uçağın çarpışmasını önleyebildi.
Sputnik'in ABD medyasından aktardığı haberine göre, olay 7 Temmuz Cuma günü yaşandı. Toronto — San Francisco uçuşunu icra eden AC759 sefer sayılı Air Canada uçağı az kalsın, pist yerine, kalkış için sıraya girmiş olan dört uçağın bulunduğu taksi yoluna iniş yapıyordu.
ABD Federal Havacılık Dairesi'nden (FAA) yapılan açıklamada, "Pilot yanlışlıkla, iniş pistine paralel olan C taksi yoluna inişe geçti" dendi.
Durumun farkına varan hava trafik kontrol memurlarının pilotu ikaz etmesinin ardından, Airbus A320 tipi uçak inişi pas geçerek, muhtemel bir felaketi önlemiş oldu. "Go-around" yapan uçak daha sonra emniyetli bir biçimde inişini gerçekleştirdi.
SES KAYITLARI YAYINLANDI
Sosyal medyaya yansıyan bir ses kaydında, Air Canada pilotuyla hava trafik kontrol memurları arasındaki konuşmalar yer alıyor.
Ses kaydında pilotun, "Pistte ışıklar görüyorum; iniş iznimizi teyit eder misiniz?" dediği; buna karşılık olarak hava kontrol memurunun "2-8 sağ piste inişiniz teyit edilmiştir" cevabını verdiği duyuluyor. Hemen ardından devreye giren bir başka uçağın pilotu (veya hava trafik kontrol memuru) ise "Bu adam ne yapıyor? Taksi yolu istikametinde!" şeklinde konuşuyor. Bu anda Air Canada pilotuna, inişi pas geçmesi talimatı veriliyor. Yerde bekleyen uçaklardan bir tanesinin pilotu ise, "Air Canada uçağı üzerimizden geçti!" diyerek bu konuşmalara katılıyor.
BÜYÜK BİR FACİA ATLATILDI
Air Canada uçağın 135 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Taksi yolunda bekleyen uçaklarda kaç kişinin bulunduğu ise açıklanmadı.
Böylece belki de sivil havacılık tarihine geçecek büyük bir facia ucuz atlatılmış oluyor. FAA, yaşanan bu olayı "son derece nâdir" şeklinde niteledi.
Bilindiği üzere uçakların yerde birbirleriyle çarpışması sonucunda meydana gelen en büyük kaza, 1977 yılında İspanya'nın Tenerife Havalimanı'nda yaşanmıştı. KLM ve Pan Am uçaklarının karıştığı kazada, toplam 583 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çocukların Tutuşturduğu Yalıtım Malzemesi Koca Evi Kül Etti
- Dünyada 710 Milyon Kişi Başka Ülkeye Göç Etmek İstiyor
- 15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak Ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek
- Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başlıyor
- Rusya Hamburg Olayları Üzerinden Abd'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar