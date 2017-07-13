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Tarihin En Büyük Uçak Kazası Son Anda Önlendi

TARİHİN EN BÜYÜK UÇAK KAZASI SON ANDA ÖNLENDİ

San Francisco Havalimanı'nda tarihin en büyük faciası kıl payı atlatıldı. Hava trafik kontrol memurları, 5 uçağın çarpışmasını önleyebildi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Tarihin En Büyük Uçak Kazası Son Anda Önlendi(5/10)1

Sputnik'in ABD medyasından aktardığı haberine göre, olay 7 Temmuz Cuma günü yaşandı. Toronto — San Francisco uçuşunu icra eden AC759 sefer sayılı Air Canada uçağı az kalsın, pist yerine, kalkış için sıraya girmiş olan dört uçağın bulunduğu taksi yoluna iniş yapıyordu.

​ABD Federal Havacılık Dairesi'nden (FAA) yapılan açıklamada, "Pilot yanlışlıkla, iniş pistine paralel olan C taksi yoluna inişe geçti" dendi.

Durumun farkına varan hava trafik kontrol memurlarının pilotu ikaz etmesinin ardından, Airbus A320 tipi uçak inişi pas geçerek, muhtemel bir felaketi önlemiş oldu. "Go-around" yapan uçak daha sonra emniyetli bir biçimde inişini gerçekleştirdi.

SES KAYITLARI YAYINLANDI

​Sosyal medyaya yansıyan bir ses kaydında, Air Canada pilotuyla hava trafik kontrol memurları arasındaki konuşmalar yer alıyor.

​Ses kaydında pilotun, "Pistte ışıklar görüyorum; iniş iznimizi teyit eder misiniz?" dediği; buna karşılık olarak hava kontrol memurunun "2-8 sağ piste inişiniz teyit edilmiştir" cevabını verdiği duyuluyor. Hemen ardından devreye giren bir başka uçağın pilotu (veya hava trafik kontrol memuru) ise "Bu adam ne yapıyor? Taksi yolu istikametinde!" şeklinde konuşuyor. Bu anda Air Canada pilotuna, inişi pas geçmesi talimatı veriliyor. Yerde bekleyen uçaklardan bir tanesinin pilotu ise, "Air Canada uçağı üzerimizden geçti!" diyerek bu konuşmalara katılıyor.

BÜYÜK BİR FACİA ATLATILDI

Air Canada uçağın 135 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Taksi yolunda bekleyen uçaklarda kaç kişinin bulunduğu ise açıklanmadı.

Böylece belki de sivil havacılık tarihine geçecek büyük bir facia ucuz atlatılmış oluyor. ​FAA, yaşanan bu olayı "son derece nâdir" şeklinde niteledi.

Bilindiği üzere uçakların yerde birbirleriyle çarpışması sonucunda meydana gelen en büyük kaza, 1977 yılında İspanya'nın Tenerife Havalimanı'nda yaşanmıştı. KLM ve Pan Am uçaklarının karıştığı kazada, toplam 583 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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