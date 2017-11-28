TARİHTE BİR İLK! YAHUDİ MODEL, ALMANYA'NIN EN GÜZEL KIZI OLMAK İÇİN YARIŞACAK
Almanya'da her yıl düzenlenen Miss Almanya Güzellik Yarışmasında bu yıl ilk kez Yahudi bir model "Miss Almanya" tacı için yarışacak.
Almanya'da her yıl düzenlenen Miss Almanya Güzellik Yarışmasına katılan Yahudi-Alman Tamar Morali, etkinliği düzenleyenlerin kendisine verdiği bilgiye göre şimdiye kadar tarihte ilk kez elemelerde bu noktaya gelebildi. Tamali, "Yahudilerin inanılmaz bir dehşeti deneyimlediği bir ülkede ilk kez Miss Almanya tacı için bir Yahudi model aday oluyor" dedi.
"YAHUDİLER ADINA BİR BAŞARI OLARAK GÖRÜYORUM"
Jerusalem Post'a verdiği bir röportajda Morali adaylığını sadece kişisel bir başarı olarak görmediğini söyleyerek, "Adaylığımı İsrail devleti ve diyasporada yaşamakta olan Yahudiler adına bir başarı olarak görüyorum. Yahudi halkıyla İkinci Dünya Savaşı'nda çok karmaşık bir geçmişi olan Almanya'da güzellik kraliçeliğine ilk kez bir Yahudi model aday oluyor" dedi.
PAZAR GÜNÜ NETİCELENECEK
Pazar günü açılacak online oylama sistemiyle Almanya'nın en güzel kadını ünvanının sahibinin kim olacağı belirlenecek.
Yahudi güzelin Instagram paylaşımları;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar