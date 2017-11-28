Almanya'da her yıl düzenlenen Miss Almanya Güzellik Yarışmasında bu yıl ilk kez Yahudi bir model "Miss Almanya" tacı için yarışacak.

Almanya'da her yıl düzenlenen Miss Almanya Güzellik Yarışmasına katılan Yahudi-Alman Tamar Morali, etkinliği düzenleyenlerin kendisine verdiği bilgiye göre şimdiye kadar tarihte ilk kez elemelerde bu noktaya gelebildi. Tamali, "Yahudilerin inanılmaz bir dehşeti deneyimlediği bir ülkede ilk kez Miss Almanya tacı için bir Yahudi model aday oluyor" dedi.

"YAHUDİLER ADINA BİR BAŞARI OLARAK GÖRÜYORUM"

Jerusalem Post'a verdiği bir röportajda Morali adaylığını sadece kişisel bir başarı olarak görmediğini söyleyerek, "Adaylığımı İsrail devleti ve diyasporada yaşamakta olan Yahudiler adına bir başarı olarak görüyorum. Yahudi halkıyla İkinci Dünya Savaşı'nda çok karmaşık bir geçmişi olan Almanya'da güzellik kraliçeliğine ilk kez bir Yahudi model aday oluyor" dedi.

PAZAR GÜNÜ NETİCELENECEK

Pazar günü açılacak online oylama sistemiyle Almanya'nın en güzel kadını ünvanının sahibinin kim olacağı belirlenecek.

Yahudi güzelin Instagram paylaşımları;

Kaynak: haberinburada