İngiltere'nin başkenti Londra, Şubat ayında işlenen 15 cinayetle, 14 cinayet işlenen ABD'nin New York şehrini ilk kez geride bıraktı.

Modern tarihte ilk kez Şubat ayında, nüfusları birbirlerine yakın kentlerden Londra'da New York'tan daha fazla cinayet işlendi.

MART'TA DA DOSYA SAYISI FAZLA

New York ve Londra Emniyet Müdürlüklerinden alınan verilere göre, Ocak ayında Londra'da 8, New York ise 18 cinayet işlenmişti. Şubat ayında ise New York'ta cinayet sayısı 14'e düşerken, Londra'da 15'e yükseldi.

Mart ayında, New York'ta 21, Londra'da 22 cinayet soruşturması başlatıldı.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Londra Belediyesi, başkentte düzenlenen bıçaklı saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı. Bununla birlikte gerek Londra Emniyet Müdürlüğü gerekse de Londra Belediyesi yine de, şehrin "dünyadaki en güvenli kentlerden biri olmaya devam ettiğini" vurguluyor.

Kaynak: haberinburada