

Geride bıraktığımız akşam düzenlenen ‘Yılın Mimar Sinanları' gecesinde onur ödülü almak üzere sahneye çıkan Tarkan, kendisini dinleyenlere tavsiyede bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oylarıyla seçilen ‘Yılın Mimar Sinanları Ödül Gecesi' önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.



Gecede en ilgi çeken isim ise megastar Tarkan oldu. Onur ödülünü okulun kurucusu Murat Özteke'den alan Tarkan, “Tüm öğrenci ve eğitmenlere teşekkür ediyorum. Hayallerinin peşinden koşmalarını diliyorum. Asla vazgeçmemelerini, azla yetinmemelerini, her zaman kendileri için daha fazlasını istemelerini… Sanat yolunda bol şans ve başarı diliyorum. Her zaman yanınızdayım. Sizi seviyorum” sözleriyle ayakta alkışlandı.







kaynak:sözcü