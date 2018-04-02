Megastar Tarkan, "fizy Tarkan Konserleri" turnesinin ikinci konserini Stuttgart'ta gerçekleştirdi. Megastar, sekiz konserlik maratonun ikinci gecesinde de temposu yüksek ve coşkulu bir konsere imza attı.

KALÇA DANSI, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

7 yıl aranın ardından çıkardığı "10" albümündeki şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını da seslendiren Megastar'a salonu dolduran binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.

Öte yandan Tarkan'ın kalça dansı performansı konserde izleyicilerden tam not aldı.

5 KENTTE DAHA KONSERİ VAR

Tüm biletleri tükenen konserde Tarkan'ı izlemek için binlerce seveni Hanns-Martin-Schleyer-Halle'ye akın etti. Tarkan, konser serisi kapsamında Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da da sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: haberinburada