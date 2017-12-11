TARKAN ÖDÜLÜNÜ CEM YILMAZ'IN ELİNDEN ALDI, ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU!
Altın Kelebek'te 2 ödüle layık görülen Tarkan'ın ödüllerini takdim eden Cem Yılmaz olunca salondakiler esprilerle kahkahaya boğuldu.
44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Gecenin sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendiği gecede mega star Tarkan'a 2 ödül birden verildi.
EN İYİ POP MÜZİK ERKEK VE YILIN ŞARKISI ÖDÜLÜNÜ ALDI
44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde mega star Tarkan, en iyi pop müzik erkek ödülünü ve "Beni çok sev" ile yılın şarkısı ödülünü aldı.
CEM YILMAZ KIRDI GEÇİRDİ
Cem Yılmaz elinde ödülle koşarak sahneye geldi ve "Düşünün Tarkan ne kadar büyük yıldız, getir götür işlerini ben yapıyorum" diyerek espriyi patlattı. Salondakilerle birlikte Tarkan da kahkahaya boğuldu. Cem Yılmaz esprilerine devam etti: Yalın ile çalışıyordum rakamları az bulunca Tarkan'a geçtim.
Kaynak: haberinburada
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