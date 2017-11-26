TARKAN'A EŞİNDEN BÜYÜK JEST! GARDIROBU BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Pınar Tevetoğlu, kışlık alışveriş için eşi Tarkan'ın ek kartını alıp tam 150 bin TL'lik alışveriş yaptı.
Daha şık giyinmesi için Tarkan'ın tuttuğu moda danışmanı ile alışverişe çıkan eşi Pınar Tevetoğlu 150 bin liralık kış alışverişi yaptı
GARDIROBU YENİLEDİ
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, bir stil danışmanı ile kışlık gardırobunu düzenledi. Ünlü markalardan kıyafet, ayakkabı, çanta ve aksesuar aldı. Tarkan'ın kendisi için çıkarttığı ek karttan 150 bin liralık alışveriş yaptı. Tarkan eşine daha şık giyinmesi için geçen yıl moda danışmanı tutmuştu.
Kaynak: haberinburada
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