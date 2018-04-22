Bülent Ersoy, Megastar Tarkan ile bir ay önce düet yaptığı 'Ümit Hırsızı' şarkısını içime sinmedi diyerek iptal etti. Bülent Ersoy, şarkıyı yeniden okumak isteyince Megastar kabul etmedi.

Tarkan ile düet yapan Bülent Ersoy, şarkının piyasaya çıkmasına günler kala aynı şarkıyı iptal ederek tekrar stüdyoya girmek istedi. Ancak Tarkan yeterli zamanın olmadığı söyleyerek Ersoy'a karşı çıktı.

"SİZİ SONRA ARARIM"

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Bülent Ersoy, 'Ümit Hırsızı' şarkısının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala 27 Mart Salı günü Tarkan'a telefon açıp "İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' diyor. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Tarkan ise usta sanatçıya, "Aklınızı kim karıştırıyor? Baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım" cevabını verdi.

ŞARKIYI İPTAL ETTİ

Tarkan'dan haber bekleyen Bülent Ersoy, telefon gelmeyince Megastar'ı tekrar aradı. Ünlü popçu, "Avrupa turnesindeyim. Eşim hamile, tekrar stüdyoya giremem, şarkıda problem yok" dedi.

Bu sözler üzerine ikili gerildi. Bülent Ersoy, "Şarkı iptal. Çıkarmıyorum" diyerek telefonu kapattı.

Kaynak: haberinburada