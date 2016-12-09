





15 şarkının yer alacağı albüm, mart ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak.











kaynak:ntv

Tarkan, pop şarkıların yer aldığı son albümü “Adımı Kalbine Yaz”ı 2010 yılında çıkarmış, geçtiğimiz mart ayında da Türk sanat müziği eserlerinden oluşan “Ahde Vefa”yı yayınlamıştı. Stüdyo çalışmalarına son sürat devam eden hatta Instagram'dan video paylaşan Tarkan, iki şarkıyı tamamladı.