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Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
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tarkan'ın yeni albümü yarın müzikseverlerle buluşuyor

TARKAN'IN YENİ ALBÜMÜ YARIN MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

Megastar Tarkan'ın yeni albümü "10", yarından itibaren tüm müzik marketlerde yerini alacak.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor(6/10)4


Son albümü "Adımı Kalbine Yaz"ı 2010 yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından yeni pop albümünü yarın müzikseverlerle buluşturacak. Sanatçının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 10'uncu albümü "10"da, Tarkan'ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.



 



kaynak:internethaber








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