Edirne Keşan'da yaşayan işadamı Volkan Kuru, Yenimuhacir Beldesi yakınlarındaki 26 dönümlük arazisinin 18 dönümüne 4 bin 400 adet panel koydurarak, güneş enerjisi santrali kurdu. Proje kapsamında 1,2 megawatt güç üretilmesi planlanırken, 990 kilowatt bağlantı gücünün sağlanmasının hedeflediğini belirten Kuru, bunun da bölgedeki enerji potansiyeli göz önüne alındığında benzer 5 projenin daha hayata geçmesi halinde Keşan ilçesinin elektrik ihtiyacını kendi kendine karşılayabileceğini söyledi.

"İLÇENİN TÜM ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Volkan Kuru, güneş enerjisi üretmek için çeşitli araştırmalar yaptığını ifade ederek, Bu santralin Türkiye'de de yapılabileceğini öğrendik. Komşumuzdaki güneş tarlalarında da incelemeler yaptık. Bize teknik anlamda yardımcı oldular. Biz bunu ülkemizde de araştırmaya başladık. Araştırmamız sonucunda 26 dönümlük marjinal toprak yapısına sahip arazimizi değerlendirmeye karar verdik. Toprak analizinden gelen raporla birlikte TREDAŞ'a başvurduk. TREDAŞ'ta bize bu bölgede 990 kilowatt gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali yapabileceğimiz söylendi. Bizde anlaşmamızı yaptık, santralimizi kurduk. 10 yıl boyunca elektriğimizi TREDAŞ'a satacağız. Bu santral Keşan'ın 5'te 1'lik elektrik enerjisi ihtiyacını, yakında bulunan İpsala ilçesinin de tüm ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretecek. 1 yılda 1 milyon 700 bin kilowatt üretmesi planlanıyor. Biz tarlamıza buğday yerine güneş ektik. Yakında da çalışmaya başlayacak dedi.

HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

Bu projeye başladığında bir çok engelle karşılaştığını ifade eden Kuru, Bu işe başlarken, 'Bu iş hayal' dediler. İzin sürelerinin uzun olduğunu ve bürokratik engeller bulunduğunu söylediler. Bizde bir hayal kurduk, bu hayalin peşinde koştuk. Bu hayalimiz gerçek oldu. Biz Türkiye'de harcanan elektriğin çok küçük bir miktarını üretiyoruz. Denizde bir kum tanesini üretiyoruz. Ancak ben ve başka yatırımcılar da bir kum tanesi atacak. Sonuçta yüzde 15 dışa bağımlılığımızı karşılamış olsak bu ülkemiz için büyük bir kazanç olur. Benim tavsiyem yatırımcılar hayal kursunlar ve hayallerinin peşinde koşsunlar, güneşe yatırım yapsınlar

İşadamı Kuru, yaklaşık 3 milyon 800 bin lira maliyetle kurulan santralin 5 yılda kendini amorti ederek, diğer 5 yılda kar sağlayacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada