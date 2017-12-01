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Tarlasını Fareler İşgal Eden Çiftçiden Zekice Taktik: Tırmıkla Dürtüp Çıkardığı Fareleri Köpekler Avladı

TARLASINI FARELER İŞGAL EDEN ÇİFTÇİDEN ZEKİCE TAKTİK: TIRMIKLA DÜRTÜP ÇIKARDIĞI FARELERİ KÖPEKLER AVLADI

Farelerin işgal ettiği tarlası için çözümü onları tek tek köpeklere yakalatmakta bulan çiftçinin bu ilginç çözümü görenleri şaşkına uğratırken, izleyenler farelere üzülmeden de edemedi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Tarlasını Fareler İşgal Eden Çiftçiden Zekice Taktik: Tırmıkla Dürtüp Çıkardığı Fareleri Köpekler Avladı(10/10)6

Yurt dışında çekildiği anlaşılan görüntülerde bir çiftçi, tarlasını farelerden temizlemek için köpekleri kullanıyor.

Neredeyse tüm tarlayı işgal eden fareleri tırmık ile yüzeye çıkaran adam, işin kalan kısmını ise köpeklere havale ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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