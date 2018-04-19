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Tarsus'ta Gizemli Kazının Yapıldığı Alan Çökmeye Başladı

TARSUS'TA GİZEMLİ KAZININ YAPILDIĞI ALAN ÇÖKMEYE BAŞLADI

Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı yerde çökmeler başladı. Evi kazı nedeniyle zarar gören vatandaş, her yağmur yağdığında uykularının kaçtığını anlattı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Tarsus'ta Gizemli Kazının Yapıldığı Alan Çökmeye Başladı(8/10)4

Mersin Tarsus'ta 13 Kasım 2016 tarihinde Özel Harekat Polisleri'nin koruması eşliğinde başlayan ve 'Kral Dakyanus'un hazinesi bulundu', 'Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor', 'Tonlarca altın çıktı' gibi söylentilere neden olan gizemli kazı, 3 Kasım 2017 günü açılan çukurların toprakla doldurulmasıyla sonuçlandırılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 6 ay sonunda ise üzeri toprakla örtülen üç çukur ve yolda çökmeler yaşandı.

EVLERİN DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Herhangi bir açıklama yapılmamasından dolayı gizemli kazı olarak nitelendirilen kazının yapıldığı 3102 sokak üzerindeki bazı evlerin duvarlarında çatlak oluşumu devam ederken, yine aynı istikamette bulunan ve kazı nedeniyle yıkıldıktan sonra yeniden yapılan karşı evin ihata duvarında da aynı şekilde çatlak oluşmaya başladı.

"YAĞMUR YAĞDIKÇA ZEMİN ÇÖKÜYOR"

Evi kazıda zarar gören Salim Önalanlar (80), kazının bitmesine rağmen her yağmur yağdığında uykularının kaçtığını söyledi. Önalanlar, "İşte son durum bu, yağmur yağdıkça evde yatmaya korkuyoruz. Yağmur yağdığı her an tehlikeli oluyor. Yağmur yağdıkça zemin çöküyor. Nasıl edeceğiz" dedi.

"TAŞINIR-TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMAMIŞTIR"

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Meclis Araştırma Komisyonu'na, Kültür ve Turizm Bakanlığından gönderilen bilgi notunda "Alandaki kazı çalışmalarında amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları gibi buluntulara ulaşılmış olup envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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