TARTIŞMA KANLI BİTTİ! ÖZ KUZENİNİN KAFASINA SIKTI
Bağcılar'da yakın akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kafasına ve vücuduna toplam 5 kurşun isabet eden 36 yaşındaki adam olay yerinde öldü.
Bağcılar'da Kemalpaşa Mahallesi 1966 Sokak'ta saat 22: 30 sıralarında meydana gelen olayda Tekel Bayisi'nde bir süre alkol alan ve teyze çocukları oldukları öğrenilen 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya ile Murat T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Murat T. evden aldığı silahla tekrar Bayram Çetinkaya'nın yanına geldi.
TEYZESİNİN OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI
Evden aldığı silahla olay yerine gelen Murat T. ile Bayram Çetinkaya arasında tartışma devam etti. Tartışmanın ardından ise, her iki tarafta silahına sarıldı. İkisi kafasına olmak üzere 5 kurşun isabet eden Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, karnından yaralanan Murat T. yanında bulunan abisi tarafından hastaneye kaldırıldı.
POLİS OLAY YERİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde 11 boş kovan bulundu. Cinayet büro ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayram Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karnından yaralanan ve abisi tarafından hastaneye kaldırılan Murta T.'nin tedavisi davam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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