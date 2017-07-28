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Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
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Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı

TARTIŞMA YARATAN İDDİA: SUYA GÖMÜLEN MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ, YOLCULARDAN PARA TOPLADI

Sel altında kalan Aksaray'da bir minibüs suya gömüldü. Minibüsün üzerine çıkan yolculardan şoförün para topladığı iddia edilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı(9/10)5

Dünkü yağış afetinde objektiflere yansıyan bir görüntüdeki detay, sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medyada fotoğrafta suya gömülen minibüsün üzerine çıkan yolculardan şoförün para topladığı iddia edildi. Bazı yorumcuları ise söz konusu kadının, yardım istemesi için telefon uzattığını iddia etti.

YOL TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI

Fatih Aksaray'da lögarın patlaması nedeniyle yol tamamen sular altında kaldı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

"MİNİBÜSÇÜLER YOLCULARDAN PARA TOPLADI" İDDİASI

Sosyal medyada en çok konuşulan kareler ise vatandaşların bir minibüsün üzerinde beklediği anlar oldu. Sosyal medyada görüntülerdeki bir detaya dikkat çekenler, minibüsçünün yolculardan para topladığı yorumunu yaptılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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