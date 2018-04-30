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Tartışmalı '15 Temmuz kahramanı' Boz: Şehit aileleri beni kıskanıyor

TARTIŞMALI '15 TEMMUZ KAHRAMANI' BOZ: ŞEHİT AİLELERİ BENİ KISKANIYOR

Şerife Boz, darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak kamyonuyla Taksim'e çıktığına ilişkin haberin kurgu olduğuna yönelik iddialara "Şehit aileleri sembol olmamı kıskanıyorlar" diyerek yanıt verdi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Tartışmalı '15 Temmuz Kahramanı' Boz: Şehit Aileleri Beni Kıskanıyor(7/10)3

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıktığı belirtilen Şerife Boz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Boz'un başvuru formundaki görev kısmına '15 Temmuz kahramanı' yazması ise dikkat çekti. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz da Boz'un kamyon kullanmasını bilmediğini, Taksim'e geldiği sırada şoför koltuğuna oturarak fotoğraf çektirdiğini söyledi. Cambaz, Boz'un bir sahtekar olduğunu da söyledi.

'DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERDİLER'

Sözcü'ye konuşan Şerife Boz da hakkındaki iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ben evimden pazara bile çıkmayan bir kadınım. Nasıl para için bu işleri yapmış olayım. Herkes haddini bilsin. Şehit ailelerinin benim için yaptıkları, söyledikleri kabul edilemez. 53 yaşındayım. Erdoğan sevgim için, vatan sevgim için, özgür bir Türkiye için o gün meydanlara çıktım. Başka bir amacım yoktu. Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Daha önce de gittiğim yerlerde bana tepki gösterdiler. Ben de onlardan şikayetçiyim. Bana ithamlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca onları Allah'a havale ediyorum."

'ŞEHİT YA DA GAZİ OLMAK BANA NASİP OLMADI'

15 Temmuz gecesi için "Takdiri ilahi. Ben de ölebilir yaralanabilirdim. Şehit ya da gazi olmak bana nasip olmadı" diyen Boz, 15 Temmuz'la ilgili tören ve konferanslar için para aldığı iddialarını da yalanladı.

'KAMYONU BEDELİNE SATTIM'

İBB tarafından müzeye konulmak için alınan kamyonunun bedeline sattığını belirten Şerife Boz "Hiç kimseden bir kuruş para almadım. Para verdim diyen varsa çıksın, söylesin" diye konuştu.

'SEÇİLİNCE GÖRÜRSÜNÜZ'

Şerife Boz "Neden milletvekili olmak istiyorsunuz? Milletvekili olunca ne yapacaksınız?" sorusuna ise "Onu seçilince görürsünüz. Ben Erdoğan sevgisiyle, vatan sevgisiyle milletvekili olmak istiyorum. Allah nasip ederse vekil olurum. Nasip değilse zaten olamam" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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