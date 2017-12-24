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taşeron düzenlemesi 4 aralık'tan itibaren çalışanları kapsayacak

TAŞERON DÜZENLEMESİ 4 ARALIK'TAN İTİBAREN ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK

OHAL kapsamında yayımlanan iki yeni KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışanları kapsayacak.

Tarih : 24 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Taşeron Düzenlemesi 4 Aralık'tan İtibaren Çalışanları Kapsayacak(6/10)4


Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.



OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.



90 GÜN İÇİNDE KADROYA GEÇEBİLECEKLER



Taşeron işçişer 90 gün içinde kadroya geçebilecekler.



Bu maddede sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bu personelin iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınacak.



İŞTE KHK'DAKİ TAŞERON İŞÇİ DETAYLARI



Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gereksiz kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.



4 Aralık 2017 tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunamayanlardan yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da aynı madde hükümleri uygulanacak.



10 GÜN İÇİNDE BAŞVURULACAK



Sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.



İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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