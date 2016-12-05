

Taşeron işçilerin kadroya alınması ve sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor. Yaklaşık 720 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro konusu için Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ve Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. İşte taşeron işçilerle ilgili son durum...







720 bin taşeron işçinin beklediği kadro çalışmasıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Taşeron konusuna son şekli verilmedi. Önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulunda gündeme gelecek ve Bakanlar Kurulunda görüşülecek" diye konuştu.











BAŞBAKAN YILDIRIM DA MÜJDEYİ VERMİŞTİ







Başbakan Binali Yıldırım da TRT Haber canlı yayınında, 'Taşeron konusunu artık sona yaklaştık. Yakın zamanda Bakanlar Kurulu'nda görüşüp karara bağlayacağız' demişti.







Yeni Asır Gazetesinden Faruk Erdem, taşeronla ilgili düzenlemenin ayrıntılarını şöyle paylaşmıştı:







Kamuda çalışan taşeron işçiler için hazırlanan taslak yakında Meclis'te görüşülecek. 720 bin taşeron için 'özel sözleşmeli personel' formülü ile devlette kadro yolu açılmış olacak.







ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLATILDI







1 Kasım seçimleriyle birlikte hükümet tamamının kadroya geçirileceği müjdesini vermiş ve kapsamlı bir çalışma yapılmıştı. Ancak yaşanan hain kalkışma ile bu yasa da gecikmişti. Şimdi çalışmalar yeniden başlatıldı.







Bakanlar Kurulu'na da gelen konu ile ilgili çeşitli alternatifler konuşuluyor. Biz de Ankara'daki önemli kaynaklara ulaşarak detayları almaya çalıştık.







GÜVENLİK ARAŞTIRMASINDAN GEÇEMEYENE KADRO YOK







Öncelikle tüm taşeron işçiler güvenlik ve arşiv araştırmasına tabi tutulacak. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmayan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Güvenlik araştırmasında başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak.







DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEYENE YER YOK







Araştırma sırasında 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Yani devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan mahkum olmamak şartı da aranacak.







'ÖZEL STATÜLÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL' OLACAKLAR







Bu soruşturmalardan geçen taşeron işçiler kamuda 'özel statülü sözleşmeli personel' olarak istihdam edilecek. Bunun için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesine bir ek yapılarak bu personelin 4E'li olması sağlanacak.







YENİ SİSTEM NEYİ GETİRİYOR?







Kadroya geçen taşeronlar çalıştıkları kurumlarda aynı görevleri yapmaya devam edecekler.







Öğrenim düzeyleri yaptıkları işten farklı olanlar, eğitimlerine uygun işlere de kaydırılabilecek.







Tüm ücretlerde standart sağlanacak. Yani aynı işi yapan kamu personeli ile aynı maaşı alacaklar. Böylece bazı taşeron işçilerin maaşları yükseltilecek.







Herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları ve ölümleri halinde sözleşmeli personel pozisyonları iptal edilecek.







Her bir taşeron çalışan için 3'er yıllık sözleşme yapılacak.







65 yaşını doldurmuş taşeron işçiler düzenlemeden yararlanamayacak.







Bütün kamu kurumlarını bağlayacak şekilde her bir iş kolu için performans kriterleri belirlenecek.







Bu personel çakılı sözleşmeli olacak. Yani tayin isteyemeyecek.



Maaş zamları diğer kamu personeliyle birlikte olacak.







Emeklilikleri ise 4A (SSK) statüsünde hesaplanacak.







kaynak:gazetevatan