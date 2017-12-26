Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin kadroya geçişi ile ilgili başvuruların 2 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Başvurular 2 Ocak'tan itibaren 10 gün içinde ilgili kurumlara başvurularak yapılacak. Bakanlık kıdem tazminatı ve izinlerde hak kaybının olmayacağını açıkladı.

HİZMET SÜRESİ VE İZİN SÜRELERİ HESABINDA İŞ KANUNU DİKKATE ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan taşeronlara kadro açıklamasında şunlar kaydedildi:

Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır.

"BÖYLE BİR UYGULAMA KHK'DA YER ALMAMAKTADIR"

Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir. Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamaktadır. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.

"İŞÇİLERİMİZ AÇISINDAN HERHANGİ BİR HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAK"

İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır.

Kaynak: haberinburada