TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR
Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlıyor. Başvurular, 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek.
Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" yayımlandı.
"4 ARALIK 2017" ŞARTI
Buna göre, açıklanan idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor.
BİRÇOK ŞARTI VAR
Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olmak şartlarını karşılaması istenen ilgili çalışanların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi gerekecek.
10 GÜNLÜK SÜRE VAR
Şartları karşılayanlar başvurularını, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak.
2 NİSAN'A KADAR KADROLARA GEÇİLECEK
Başvuruların ardından, Tespit Komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Çalışma Hayatında Yapılan Düzenlemeler, Yeni Yılla Birlikte Yürürlüğe Giriyor
- Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı
- 3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor
- Fıkra Değil Gerçek! Hiç Geçmediği Köprü Yüzünden İcralık Oldu
- Başbakan'dan Edirne'ye Hızlı Tren Müjdesi: 2018'de Temeli Atılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar