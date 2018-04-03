TAŞERONDA MUTLU SON! BAKAN, KADROYA GEÇEN İŞÇİ SAYISINI VERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınma süreci ile ilgili rakamları verdi: 900 bini aşan kişiye dokunan çalışmayı tamamlamış durumdayız.
Taşeron işçiler kadroya geçiş işlemlerini 2 Nisan Pazartesi günü sonlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok bakanlığın ortak çalışması sonucu tamamlanan süreçte, on binlerce çalışan kamu bünyesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu
900 BİNİ AŞKIN KİŞİ FAYDALANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.
Kaynak: haberinburada
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