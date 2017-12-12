Kayseri Maçı Sonunda Futbolcuları Kalayladı
Forties Boru Hattı Çatlayınca Petrol Fiyatları Fırladı
Sevgilisini Öldüren Ampute Atlet Pistorius, Cezaevinde Çıkan Kavgada Yaralandı
Taşeronların Derdini Dinleyen Alo 170 Çalışanları Kadro Dışı Kaldı
21 Maçta 18 Gol Atan Eski Beşiktaşlı Aboubakar, Portekiz'de Şov Yapıyor
İspanyol Basını: Ronaldo, Real Madrid'den Ayrılmaya Çok Yakın
Dünyanın En Tatmin Edici Videosu! Bir Otomobil Kazası Mutlu Son İle Bitti
Alman Basını, Beşiktaş'ın Tur Şansını Açıkladı
Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı

Taşeronların Derdini Dinleyen Alo 170 Çalışanları Kadro Dışı Kaldı

TAŞERONLARIN DERDİNİ DİNLEYEN ALO 170 ÇALIŞANLARI KADRO DIŞI KALDI

Taşeron işçiler kadro heyecanı yaşarken, konu hakkında soruları yanıtlayan "ALO 170" hattı personelinin de kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 16:40
Puan Ver : Taşeronların Derdini Dinleyen Alo 170 Çalışanları Kadro Dışı Kaldı(5/10)1

Hükümet, 850 bin taşeron işçiyi kadroya almaya hazırlanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bu süreçle ilgili vatandaştan gelen soruları dinleyen "ALO 170" personelinin kadro dışı kaldığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre çağrı merkezi personeli, "araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı" kapsamında değerlendirildiği için düzenlemeye dahil edilmedi.

BİN 135 PERSONEL VAR

Ankara, Trabzon, Aksaray, Şanlıurfa, Sivas, Bayburt, Muş ve Kütahya olmak üzere 8 ilde taşeron şirket üzerinden çalıştırılan bin 135 dolayında ALO 170 personeli var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, internet ve telefon üzerinden taşeron düzenlemesine ilişkin soruların alınacağını, bu kanallardan gelen sorulara yanıt verileceğini söylemişti. ALO 170 çalışanları, kadro taleplerini dile getirdi. Aralarında 2010 yılından bu yana görev yapanların da bulunduğunu belirten çalışanlar, "Yıllardır çalışıyoruz, biz de iş garantisi istiyoruz" dedi.

DİĞER BAKANLIKLARDA DA VAR

ALO 170 çalışanlarının yanı sıra, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında "araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı" yoluyla istihdam edilen çağrı merkezi çalışanları da kapsam dışı bırakıldı. Düzenlemenin mevcut halinde Kalkınma Ajansları, Anadolu Ajansı ve TRT gibi özel bütçeli kurumlar da kapsam dışı kalacak. Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği'ne göre, toplam ihale bedelinin yüzde 70'i araç temini, yüzde 30'u personel için ise bu ihale "araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı" kapsamında değerlendiriliyor. Düzenlemede bir değişikliğe gidilmezse, şoförlü araç kiralama, yemek hazırlama gibi alanlarda taşeron işçiler aynı koşullarda çalışmaya devam edecekler. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taşeronların  Derdini  Dinleyen  Alo  170  Çalışanları  Kadro  Dışı  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER