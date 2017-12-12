TAŞIT KREDİLERİNDE EŞİK DEĞERİ 100 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilendirmede eşik değerini 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun taşıt kredileri kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle kredilendirme oranlarını belirleyen yeni eşik değerler, Eylül'de paylaşılan taslak düzenlemenin de 10 bin lira üzerinde.
TAŞITIN KASKO DEĞERİ ESAS ALINACAK
Buna göre tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamayacak. Bu oran, nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin 100 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak.
Daha önce bu değerler 50 bin lira olarak belirlenmişti. 2013'ten önce ise tüketiciler oto fiyatının yüzde 80'ine kadar kredi kullanıp, 60 aya kadar taksit yapabiliyordu. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.
Kaynak: haberinburada
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