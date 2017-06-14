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taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

TAŞLI SOPALI KAVGA: 5 YARALI

Bursa'da çadırlarda kalan iki aile arasında çıkan kavgada taş ve sopa darbeleriyle 5 kişi yaralandı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 09:30
Puan Ver : Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı(8/10)7


Bursa'da çadırlarda kalan iki aile arasında çıkan kavgada taş ve sopa darbeleriyle 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi mevkisinde çadırlarda kalan göçebe iki aile arasında birkaç gün önce yaşanan kavgada bir genç yaralandı.



Hastanede tedavi altına alınan genç, İstanbul'daki yakınlarına durumu bildirdi. Bunun üzerine İstanbul'daki yakınları, destek olmak amacıyla Bursa'da kalan söz konusu ailenin yanına geldi.



Daha önce kavga eden iki aile arasında yeniden başlayan tartışmaya İstanbul'dan gelen kişiler de katıldı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.



 



kaynak:haberler








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