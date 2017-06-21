

Rusya ve NATO arasında ipler geriliyor. Dün Baltık Denizi üstünde ABD savaş uçağının önünü Rus jetlerinin kesmesiyle tırmanan tansiyonda, bugün yeni bir gelişme var.







Rus haber ajansı TASS, bir NATO jetinin yine Baltık Denizi üstünde Rus bakanı taşıyan uçağa yaklaşmaya çalıştığını son dakika olarak duyurdu.







Reuters haber ajansının TASS'a dayandırdığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa Baltık Denizi üzerinde bir NATO F-16 jeti yaklaşmaya çalıştı.







TASS "NATO uçağı tarafsız sularda bile Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağa yaklaşmayı denedi" ifadesini kullandı.







Sputnik ise, F-16'nın daha sonra bir Rus savaş uçağı tarafından önlendiğini bildiriyor.







kaynak:milliyet