

Seyahat acenteleri ve oteller, yaz sezonunun başlaması ve okulların kapanmasıyla birlikte tatilini Ramazan Bayramı'nda yapmak isteyenler için deniz, kum, güneş üçlemesinden, yeşil ve serin yayla tatillerine, kültür turlarından yurt dışı gezilerine kadar birçok alternatif sunuyor. Sektör temsilcileri, bayramda tatile çıkmak isteyenlerin erken rezervasyon imkanlarını kaçırmamak için ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtiyor







Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın bu yıl pazar, pazartesi ve salı günlerine denk gelmesi ve kısa süreli olması nedeniyle iç talebin düşük seyrettiğini fakat ilerleyen günlerde bir hareketlilik beklendiğini söyledi.



Ramazan Bayramı'nda Türk vatandaşların tercihinin yurt içi turlarda Akdeniz ve Ege bölgelerine yoğunlaştığını belirten Ulusoy, Antalya'da Kemer, Belek, Alanya ve Side, Ege'de Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris ve Fethiye'nin ilgi gördüğünü, kültür turlarında ise Kapadokya, Kuzey Ege ve Karadeniz turlarına talebin yoğunlaştığını bildirdi.







Ulusoy, yurt dışı turlarında da vizesiz Balkan turlarının öne çıktığını, Balkanlar'ın yanı sıra Yunanistan, İspanya, İtalya turları ve Orta Avrupa turlarına talep bulunduğunu dile getirdi.







"GEÇEN YILIN ALTINDA KALMASINI BEKLİYORUZ"







Geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramında yaklaşık 350 bin kişinin tatile çıktığını ve 500 milyon lira civarında pazar hacmi oluştuğunu anlatan Ulusoy, "Sahil bandında yer alan tesislerde ortalama doluluk yüzde 90'a ulaşmıştı. Bu yıl bayram tatilinin kısa olması nedeniyle iç pazar kaynaklı otel doluluk oranlarının geçtiğimiz yılın altında kalacağını düşünüyoruz." dedi.







Turizmde 2017 yaz sezonunun geçen yıla göre daha iyi geçeceğini düşündüklerini ifade eden Ulusoy, şöyle konuştu:



"Rusya pazarının yeniden açılması, Ukraynalıların ülkemize kimlikle girmesine olanak sağlayan düzenlemenin devreye girmesi ve birçok farklı pazarda talebin yavaş da olsa yeniden canlanmaya başlaması, 2017 yaz sezonunun 2016 yılına göre daha iyi geçeceğine işaret ediyor. Bununla birlikte iç pazarda da erken rezervasyona olan talep geçtiğimiz yıla göre artmış durumda. Dolayısıyla 2017 yaz sezonunda hem iç hem de dış pazar kaynaklı turizm hareketinin 2016'nın üzerine çıkacağını öngörüyoruz."







kaynak:sabah