TATİL SEZONUNU AÇAN EBRU GÜNDEŞ, KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kızıyla tatil sezonunu açtı. Mayolu görüntülenmemek için plaj elbisesi giyen Ebru yine de kilolarını kapatamadı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş tatik sezonunu Bodrum'da açtı. Eşi Reza Zerrab'ın tutuklu bulunmasından dolayı yalnız kalan Ebru'nun kiloları aldı başını gitti.
KİLOLARI ALDI, BAŞINI GİTTİ
Ebru Gündeş, önceki gün kızı Alara'yla plajdaydı. Mayolu görüntülenmek istemediği için plaj elbisesini hiç çıkarmayan Ebru Gündeş, sahilde kaldığı süre boyunca uzun telefon görüşmeleri yaptı. Karşısındaki kişiyi duymakta zorlanan ve müzikli alandan uzaklaşan Ebru Gündeş'in kiloları dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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