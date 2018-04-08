Bu yıl Türk turizm sektörü yeniden altın çağını yaşamaya hazırlanıyor. Sektörde yaklaşık 40 milyon yabancı turistin ağırlanması bekleniyor. Artan sayı ile birlikte doğal olarak fiyatların da yükseleceği öngörülüyor. Durum böyle olunca da 'yabancıya ucuz, yerliye pahalı' algısı yeniden alevlendi. İç pazara erken rezervasyon çağrısı yapan sektör temsilcileri yurt içinde erken rezervasyonların geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını; o nedenle alanda bu yıl büyük sıkışıklık yaşanacağını kaydediyor. Yetkililer, tüketiciye seslenerek; 'son dakikaya bırakmayın' çağrısında bulunuyor.

YERLİ TURİSTTE YÜZDE 100 ARTIŞ YAŞANDI

Erken rezervasyon döneminde olağanüstü bir başarı elde ettiklerini anlatan Jolly Tur Yurtiçi Turizm Müdürü Tarık Öztürk, "Yurtiçi erken rezervasyon istatistiklerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'lük artışı ortaya koyuyor. Tüm Türkiye'de anlaşmalı olduğumuz yüzlerce otel ile geniş bir ağa sahip olmamız sayesinde fiyat artışlarından minimum etkilenecek özel paketler oluşturduk" diye konuştu.

30 Nisan'a kadar sürecek olan erken rezervasyon dönemindeki fırsatlara dikkat çeken Öztürk şunları söyledi: "Yurtdışından gelen misafirlerin özellikle bu sene Ege ve Akdeniz'e rağbet göstermesiyle; erken rezervasyon kampanyasından yararlananların yoğun talepleri ile otellerdeki doluluk oranları oldukça yüksek seyrediyor."

YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP

Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal ise, Yurt dışı kaynaklı sıkışan bir sezon yaşanılacağına işaret ederek, "Bu durum yüksek sezon dediğimiz okulların açılmasına yaklaşık dönemde fiyatlara yansıyacak. Yer bulma sorunun yanı sıra bir başka sorun yüksek fiyatlarla karşı karşıya geleceğiz" dedi. Çiğsal, Avrupa pazarından beklenmeyen çok büyük bir geri dönüş yaşandığını bilgisini de verdi.

"YERLİ TURİSTTE ERKEN REZERVASYON YÜZDE 40 ORANINDA"

Çiğsal ayrıca, "Çok fazla geleceğini tahmin etmediğimiz Almanya, Belçika, Hollanda gibi pazarların tekrar ülkemize geri dönüşü başladı. Bu pazarlardan biz hiç geri dönüş hesap etmezken bu sene algı tamamen değişti. Rezervasyonlar arttı" şeklinde konuştu. Sektörde yaşanan sıkışıklığın bu pazarlardaki geri dönüşlerden kaynaklandığına dikkati çeken Çilsal, "Yerli turistte erken rezervasyonlar yüzde 40 oranında seyrediyor. Yılsonuna kadar bu oran yüzde 60'ı bulur" yorumunu yaptı.

"10 YILDIR ERKEN REZERVASYON BİLİNCİNİ OTURTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı da, "Türkiye'de özellikle son 10 yıldır erken rezervasyon bilincinin oturması ve vatandaşlarımızın da uygun tatil fırsatlarından yararlanması için sektör olarak birlikte çalışmalar yaptık. Çünkü hep 'yabancıya ucuz yerliye pahalı' tartışması oluyordu" diye konuştu.

İNDİRİMDEN FAYDALANMA ÇAĞRISI

Sürdürülen bu algının kırılması için erken rezervasyon indirimlerinden faydalanılması gerektiğini hep ifade ettiklerini anlatan AKTOB Başkanı Yağcı; özellikle yurt dışından ciddi bir talep olduğunun altını çizerek; vatandaşın bir sürprizle karşılaşmaması için erkenden rezervasyonu yaptırmasını tavsiye etti. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada